Top.Mail.Ru
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Ширина, мм
100
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для красок
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Ширина, мм
100
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х10х10
Вес, г.
360

Описание товара Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик

Представляет собой металлическую окрашенную насадку для электроинструмента. Предназначен для смешивания красок и штукатурных смесей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для красок
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Ширина, мм
100
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Представляет собой металлическую окрашенную насадку для электроинструмента. Предназначен для смешивания красок и штукатурных смесей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...