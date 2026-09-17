Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848467, 120 х 600мм, оцинкованный, шестигранный хвосто
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 747261
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х12х12
Вес, г.
580
Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848467, 120 х 600мм, оцинкованный, шестигранный хвосто
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848467, 120 х 600мм, оцинкованный, шестигранный хвосто
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Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848467, 120 х 600мм, оцинкованный, шестигранный хвосто
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848467, 120 х 600мм, оцинкованный, шестигранный хвосто - данный товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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