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Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм

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Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 1
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 2
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 3
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для гипсовых смесей
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 1
  • Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 2
  • Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 3
  • Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747257
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для гипсовых смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х8
Вес, г.
320

Описание товара Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм

Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм



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Отзывы о товаре Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для гипсовых смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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