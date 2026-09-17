Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848287, 120 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848287, 120 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Оцинкованный миксер Denzel 848287 диаметром 120 мм и длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.
Преимущества
- Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
- Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
- Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta Turbo 180x22,2 731235
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитДиск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75905, 125 х 2...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76723, М8 х 1,25 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитНабор коронок Matrix 70473, HCS по дереву, 19-64 мм, 11 предм.
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704850, 50 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71046, 16 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло спиральное по металлу Matrix 714309, 9 x 300мм, HSS, нитр...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717205, 3 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 ш...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724003, 21 мм
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726203, 20 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба
Оцинкованный миксер Denzel 848287 диаметром 120 мм и длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.
Преимущества
- Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
- Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
- Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848287, 120 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus