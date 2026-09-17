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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х11х10
Вес, г.
510

Описание товара Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

Оцинкованный миксер Denzel 848277 диаметром 100 мм и длиной 450 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.

Преимущества

  • Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
  • Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
  • Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.



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Отзывы о товаре Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
450
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Оцинкованный миксер Denzel 848277 диаметром 100 мм и длиной 450 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.

Преимущества

  • Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
  • Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
  • Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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