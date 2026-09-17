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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
450
Ширина, мм
80
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
  • Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747249
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
450
Ширина, мм
80
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х9х8
Вес, г.
420

Описание товара Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

Оцинкованный миксер Denzel 848267, 80 х 450 мм, с хвостовиком SDS Plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется, перемешивая густые смеси. Миксер SDS Plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности. Преимущества Хвостовик миксера надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент, и быстро извлекается, экономя время мастера. Миксер выполнен из стали и оцинкован, это повышает его ресурс и предотвращает образование коррозии. Защитное покрытие миксера устойчиво к механическому воздействию, что обеспечивает инструменту длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
450
Ширина, мм
80
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Оцинкованный миксер Denzel 848267, 80 х 450 мм, с хвостовиком SDS Plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется, перемешивая густые смеси. Миксер SDS Plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности. Преимущества Хвостовик миксера надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент, и быстро извлекается, экономя время мастера. Миксер выполнен из стали и оцинкован, это повышает его ресурс и предотвращает образование коррозии. Защитное покрытие миксера устойчиво к механическому воздействию, что обеспечивает инструменту длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848267, 80 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - по цене 350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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