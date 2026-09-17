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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей

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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х13х12
Вес, г.
770

Описание товара Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей

Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей



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Отзывы о товаре Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - данный товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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