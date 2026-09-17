Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 747221
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
450 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х25х7
Вес, г.
420
Описание товара Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм
Набор Matrix 84405 включает валик «Грейтекс» размером 250 х 36 мм, с ворсом 12 мм из полиакрила, и кювету размером 330 х 350 мм. Кювета подходит для валиков шириной 250 мм, позволяет набирать и равномерно распределять краску. Шубка из полиакрила подходит для малярных работ на средне-гладких поверхностях с ЛКМ любого типа, в том числе содержащими растворители.
Преимущества
- Хорошие эксплуатационные качества — полиакриловая шубка отличается формостойкостью, устойчивостью к изнашиванию и разрывным нагрузкам.
- Быстросъемное крепление — ролик легко снимать для очистки, также можно устанавливать на ручку сменные валики разных типов.
- Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Надежная фиксация шубки — она не отслаивается, т.к. закреплена на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Равномерное нанесение краски — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет полос и следов.
- Коррозионная стойкость — бюгель валика оцинкован для защиты от воздействия влаги.
- Ширина валика 250 мм — можно быстро окрашивать большие площади.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Развернуть
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Набор Matrix 84405 включает валик «Грейтекс» размером 250 х 36 мм, с ворсом 12 мм из полиакрила, и кювету размером 330 х 350 мм. Кювета подходит для валиков шириной 250 мм, позволяет набирать и равномерно распределять краску. Шубка из полиакрила подходит для малярных работ на средне-гладких поверхностях с ЛКМ любого типа, в том числе содержащими растворители.
Преимущества
- Хорошие эксплуатационные качества — полиакриловая шубка отличается формостойкостью, устойчивостью к изнашиванию и разрывным нагрузкам.
- Быстросъемное крепление — ролик легко снимать для очистки, также можно устанавливать на ручку сменные валики разных типов.
- Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Надежная фиксация шубки — она не отслаивается, т.к. закреплена на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Равномерное нанесение краски — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет полос и следов.
- Коррозионная стойкость — бюгель валика оцинкован для защиты от воздействия влаги.
- Ширина валика 250 мм — можно быстро окрашивать большие площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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