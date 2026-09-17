Top.Mail.Ru
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 1
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 2
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 3
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 4
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 5
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 6
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 1
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 2
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 3
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 4
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 5
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 6
  • Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х25х7
Вес, г.
420

Описание товара Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм

Набор Matrix 84405 включает валик «Грейтекс» размером 250 х 36 мм, с ворсом 12 мм из полиакрила, и кювету размером 330 х 350 мм. Кювета подходит для валиков шириной 250 мм, позволяет набирать и равномерно распределять краску. Шубка из полиакрила подходит для малярных работ на средне-гладких поверхностях с ЛКМ любого типа, в том числе содержащими растворители.

Преимущества

  • Хорошие эксплуатационные качества — полиакриловая шубка отличается формостойкостью, устойчивостью к изнашиванию и разрывным нагрузкам.
  • Быстросъемное крепление — ролик легко снимать для очистки, также можно устанавливать на ручку сменные валики разных типов.
  • Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Надежная фиксация шубки — она не отслаивается, т.к. закреплена на ролике с использованием технологии Termofusion.
  • Равномерное нанесение краски — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет полос и следов.
  • Коррозионная стойкость — бюгель валика оцинкован для защиты от воздействия влаги.
  • Ширина валика 250 мм — можно быстро окрашивать большие площади.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Развернуть
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Набор Matrix 84405 включает валик «Грейтекс» размером 250 х 36 мм, с ворсом 12 мм из полиакрила, и кювету размером 330 х 350 мм. Кювета подходит для валиков шириной 250 мм, позволяет набирать и равномерно распределять краску. Шубка из полиакрила подходит для малярных работ на средне-гладких поверхностях с ЛКМ любого типа, в том числе содержащими растворители.

Преимущества

  • Хорошие эксплуатационные качества — полиакриловая шубка отличается формостойкостью, устойчивостью к изнашиванию и разрывным нагрузкам.
  • Быстросъемное крепление — ролик легко снимать для очистки, также можно устанавливать на ручку сменные валики разных типов.
  • Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Надежная фиксация шубки — она не отслаивается, т.к. закреплена на ролике с использованием технологии Termofusion.
  • Равномерное нанесение краски — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет полос и следов.
  • Коррозионная стойкость — бюгель валика оцинкован для защиты от воздействия влаги.
  • Ширина валика 250 мм — можно быстро окрашивать большие площади.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, кювета 330*350 мм - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...