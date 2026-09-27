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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм

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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 1
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 2
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 3
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 4
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 5
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 1
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 2
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 3
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 4
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 5
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х24х7
Вес, г.
330

Описание товара Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм

Игольчатый валик Сибртех 81110 шириной 240 мм, с рукояткой и острыми иглами длиной 14 мм, применяется для монтажа наливных полов, а также выполнения работ с другими вязкими материалами. Эффективно удаляет воздушные пузыри и полости между рабочими слоями. Подходит для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Эффективная работа — острые иглы глубоко проникают в раствор.
  • Комфортное использование — на рукоятку можно установить удлиняющий стержень для снижения нагрузки на спину.
  • Простой уход — валик легко отмывается от раствора, его очищение не занимает много времени.



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Отзывы о товаре Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Описание

Игольчатый валик Сибртех 81110 шириной 240 мм, с рукояткой и острыми иглами длиной 14 мм, применяется для монтажа наливных полов, а также выполнения работ с другими вязкими материалами. Эффективно удаляет воздушные пузыри и полости между рабочими слоями. Подходит для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Эффективная работа — острые иглы глубоко проникают в раствор.
  • Комфортное использование — на рукоятку можно установить удлиняющий стержень для снижения нагрузки на спину.
  • Простой уход — валик легко отмывается от раствора, его очищение не занимает много времени.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, острая игла, 240 мм - купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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