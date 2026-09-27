Валик игольчатый по бетону с ручкой СИБРТЕХ 81105, 240 мм
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 747170
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400 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х24х11
Вес, г.
560
Описание товара Валик игольчатый по бетону с ручкой СИБРТЕХ 81105, 240 мм
Игольчатый валик по бетону Сибртех 81105 шириной 240 мм, с ручкой, применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — ширина валика составляет 240 мм.
- Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
- Комфортная работа — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена и имеет удобную пластиковую ручку.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Игольчатый валик по бетону Сибртех 81105 шириной 240 мм, с ручкой, применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — ширина валика составляет 240 мм.
- Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
- Комфортная работа — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена и имеет удобную пластиковую ручку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик игольчатый по бетону с ручкой СИБРТЕХ 81105, 240 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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