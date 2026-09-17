Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм
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Характеристики
Описание товара Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм
Сменный синтетический миди-валик MTX 80854 для среднегладких поверхностей, шириной 150 мм и диаметром ролика 30 мм, с ворсом из полиамида 12 мм, подходит для бюгелей диаметром 6 мм. Удобен для окрашивания небольших и труднодоступных участков, оптимален для полушершавых поверхностей, подходит также для грубых и гладких поверхностей. Применяется для нанесения эмалей, красок, лаков, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ, имеет длительный срок службы.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — валик из полиамида используется для нанесения красок на водной основе или красок на основах, содержащих растворители.
- Хорошие краскообменные свойства — валик хорошо впитывает и отдает краску, что упрощает работу.
- Прочность и долговечность — ворс из полиамида устойчив к износу и разрывным нагрузкам, шубка прочно закреплена на основании по технологии Termofusion.
- Замена валика за несколько секунд — ролик имеет быстросъемную конструкцию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный синтетический миди-валик MTX 80854 для среднегладких поверхностей, шириной 150 мм и диаметром ролика 30 мм, с ворсом из полиамида 12 мм, подходит для бюгелей диаметром 6 мм. Удобен для окрашивания небольших и труднодоступных участков, оптимален для полушершавых поверхностей, подходит также для грубых и гладких поверхностей. Применяется для нанесения эмалей, красок, лаков, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ, имеет длительный срок службы.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — валик из полиамида используется для нанесения красок на водной основе или красок на основах, содержащих растворители.
- Хорошие краскообменные свойства — валик хорошо впитывает и отдает краску, что упрощает работу.
- Прочность и долговечность — ворс из полиамида устойчив к износу и разрывным нагрузкам, шубка прочно закреплена на основании по технологии Termofusion.
- Замена валика за несколько секунд — ролик имеет быстросъемную конструкцию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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