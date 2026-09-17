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Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм

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Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
  • Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
  • Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
  • Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
  • Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
150

Описание товара Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм

Сменный синтетический миди-валик MTX 80854 для среднегладких поверхностей, шириной 150 мм и диаметром ролика 30 мм, с ворсом из полиамида 12 мм, подходит для бюгелей диаметром 6 мм. Удобен для окрашивания небольших и труднодоступных участков, оптимален для полушершавых поверхностей, подходит также для грубых и гладких поверхностей. Применяется для нанесения эмалей, красок, лаков, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ, имеет длительный срок службы.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — валик из полиамида используется для нанесения красок на водной основе или красок на основах, содержащих растворители.
  • Хорошие краскообменные свойства — валик хорошо впитывает и отдает краску, что упрощает работу.
  • Прочность и долговечность — ворс из полиамида устойчив к износу и разрывным нагрузкам, шубка прочно закреплена на основании по технологии Termofusion.
  • Замена валика за несколько секунд — ролик имеет быстросъемную конструкцию.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Описание

Сменный синтетический миди-валик MTX 80854 для среднегладких поверхностей, шириной 150 мм и диаметром ролика 30 мм, с ворсом из полиамида 12 мм, подходит для бюгелей диаметром 6 мм. Удобен для окрашивания небольших и труднодоступных участков, оптимален для полушершавых поверхностей, подходит также для грубых и гладких поверхностей. Применяется для нанесения эмалей, красок, лаков, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ, имеет длительный срок службы.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — валик из полиамида используется для нанесения красок на водной основе или красок на основах, содержащих растворители.
  • Хорошие краскообменные свойства — валик хорошо впитывает и отдает краску, что упрощает работу.
  • Прочность и долговечность — ворс из полиамида устойчив к износу и разрывным нагрузкам, шубка прочно закреплена на основании по технологии Termofusion.
  • Замена валика за несколько секунд — ролик имеет быстросъемную конструкцию.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - 6 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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