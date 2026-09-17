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Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм

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Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 1
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 2
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 3
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 4
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 5
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
универсальный
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 1
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 2
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 3
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 4
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 5
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
универсальный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х5
Вес, г.
340

Описание товара Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм

Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
универсальный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Описание
Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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