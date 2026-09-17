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Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри

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Валик сменный &quot;ТЕТРАКОЛОР&quot; фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х9
Вес, г.
200

Описание товара Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри

Сменный фасадный валик из полиакрила MTX «ТЕТРАКОЛОР» 80777 с диаметром ролика 55 мм, шириной 250 мм, с ворсом 18 мм имеет посадочный диаметр под ручку 8 мм и используется для наружных отделочных работ. Длинный ворс позволяет качественно прокрашивать грубые рельефные поверхности, в том числе металлические, деревянные, бетонные и кирпичные.ПреимуществаМатериал валика устойчив к химическим растворителям, поэтому он может использоваться как с водно-дисперсионными, так и с масляными и эмалевыми красками.Ворс из полиакрила обладает устойчивостью к износу, поэтому валик подходит для многоразового использования.Хорошие краскообменные качества ворса обеспечивают равномерное нанесение ЛКМ.Шубка наклеена бесшовным способом, а края ее острижены, поэтому на лакокрасочном покрытии не остается следов.Шубка термически закреплена на ролике, за счет чего выдерживает многократное применение без риска растяжения и отслаивания.Установка валика занимает несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.



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Отзывы о товаре Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный фасадный валик из полиакрила MTX «ТЕТРАКОЛОР» 80777 с диаметром ролика 55 мм, шириной 250 мм, с ворсом 18 мм имеет посадочный диаметр под ручку 8 мм и используется для наружных отделочных работ. Длинный ворс позволяет качественно прокрашивать грубые рельефные поверхности, в том числе металлические, деревянные, бетонные и кирпичные.ПреимуществаМатериал валика устойчив к химическим растворителям, поэтому он может использоваться как с водно-дисперсионными, так и с масляными и эмалевыми красками.Ворс из полиакрила обладает устойчивостью к износу, поэтому валик подходит для многоразового использования.Хорошие краскообменные качества ворса обеспечивают равномерное нанесение ЛКМ.Шубка наклеена бесшовным способом, а края ее острижены, поэтому на лакокрасочном покрытии не остается следов.Шубка термически закреплена на ролике, за счет чего выдерживает многократное применение без риска растяжения и отслаивания.Установка валика занимает несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм, D - 55 мм, D ручки - 8 мм, полиакри - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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