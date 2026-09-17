Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли
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Характеристики
Описание товара Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли
Сменный фасадный валик MTX «ПОЛИТЕКС» 80768 с ворсом из полиакрила 18 мм, шириной 250 мм и диаметром 55 мм, подходит для бюгелей 8 мм. Применяется для общемалярных работ, окрашивания фасадов и стен, в том числе грубых оштукатуренных поверхностей, необструганной древесины, гофрированного металла. Длинный ворс позволяет хорошо прокрашивать рельефные участки. Благодаря увеличенному за счет подложки диаметру валик обрабатывает значительную площадь за один проход.
Преимущества
- Универсальность — шубка выполнена из полиакрила, устойчивого к химическим веществам, поэтому валик можно использовать с любыми видами красок.
- Эффективная работа — ворс сохраняет форму, хорошо впитывает и отдает краску.
- Равномерное окрашивание — волокна из полиакрила не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо распределяют лакокрасочный материал.
- Надежность — шубка приклеена к ролику термическим способом, поэтому не отслаивается даже при интенсивном использовании.
- Получение качественного покрытия без дефектов — у шубки отсутствует шов, поэтому она не оставляет полос на слое краски.
- Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на ручку, его замена не занимает много времени.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный фасадный валик MTX «ПОЛИТЕКС» 80768 с ворсом из полиакрила 18 мм, шириной 250 мм и диаметром 55 мм, подходит для бюгелей 8 мм. Применяется для общемалярных работ, окрашивания фасадов и стен, в том числе грубых оштукатуренных поверхностей, необструганной древесины, гофрированного металла. Длинный ворс позволяет хорошо прокрашивать рельефные участки. Благодаря увеличенному за счет подложки диаметру валик обрабатывает значительную площадь за один проход.
Преимущества
- Универсальность — шубка выполнена из полиакрила, устойчивого к химическим веществам, поэтому валик можно использовать с любыми видами красок.
- Эффективная работа — ворс сохраняет форму, хорошо впитывает и отдает краску.
- Равномерное окрашивание — волокна из полиакрила не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо распределяют лакокрасочный материал.
- Надежность — шубка приклеена к ролику термическим способом, поэтому не отслаивается даже при интенсивном использовании.
- Получение качественного покрытия без дефектов — у шубки отсутствует шов, поэтому она не оставляет полос на слое краски.
- Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на ручку, его замена не занимает много времени.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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