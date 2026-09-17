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Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли

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Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 1
Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 2
Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 3
Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 4
Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Назначение
для фасадных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
  • Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 1
  • Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 2
  • Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 3
  • Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 4
  • Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли

Сменный фасадный валик MTX «ПОЛИТЕКС» 80768 с ворсом из полиакрила 18 мм, шириной 250 мм и диаметром 55 мм, подходит для бюгелей 8 мм. Применяется для общемалярных работ, окрашивания фасадов и стен, в том числе грубых оштукатуренных поверхностей, необструганной древесины, гофрированного металла. Длинный ворс позволяет хорошо прокрашивать рельефные участки. Благодаря увеличенному за счет подложки диаметру валик обрабатывает значительную площадь за один проход.

Преимущества

  • Универсальность — шубка выполнена из полиакрила, устойчивого к химическим веществам, поэтому валик можно использовать с любыми видами красок.
  • Эффективная работа — ворс сохраняет форму, хорошо впитывает и отдает краску.
  • Равномерное окрашивание — волокна из полиакрила не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо распределяют лакокрасочный материал.
  • Надежность — шубка приклеена к ролику термическим способом, поэтому не отслаивается даже при интенсивном использовании.
  • Получение качественного покрытия без дефектов — у шубки отсутствует шов, поэтому она не оставляет полос на слое краски.
  • Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на ручку, его замена не занимает много времени.



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Отзывы о товаре Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
55
Диаметр бюгеля, мм
8
Развернуть
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Описание

Сменный фасадный валик MTX «ПОЛИТЕКС» 80768 с ворсом из полиакрила 18 мм, шириной 250 мм и диаметром 55 мм, подходит для бюгелей 8 мм. Применяется для общемалярных работ, окрашивания фасадов и стен, в том числе грубых оштукатуренных поверхностей, необструганной древесины, гофрированного металла. Длинный ворс позволяет хорошо прокрашивать рельефные участки. Благодаря увеличенному за счет подложки диаметру валик обрабатывает значительную площадь за один проход.

Преимущества

  • Универсальность — шубка выполнена из полиакрила, устойчивого к химическим веществам, поэтому валик можно использовать с любыми видами красок.
  • Эффективная работа — ворс сохраняет форму, хорошо впитывает и отдает краску.
  • Равномерное окрашивание — волокна из полиакрила не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо распределяют лакокрасочный материал.
  • Надежность — шубка приклеена к ролику термическим способом, поэтому не отслаивается даже при интенсивном использовании.
  • Получение качественного покрытия без дефектов — у шубки отсутствует шов, поэтому она не оставляет полос на слое краски.
  • Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на ручку, его замена не занимает много времени.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный для фасадных работ MTX 80768, с подложкой, 250мм, ворс 18мм, D 55мм, D ручки 8мм, поли - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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