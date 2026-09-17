Малярный набор для работ с водными красками: кювета СИБРТЕХ 80456, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Малярный набор для работ с водными красками: кювета СИБРТЕХ 80456, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110
Малярный набор для работ с водными красками Сибртех 80456 включает в себя 2 сменных мини-валика шириной 110 мм, бюгель и кювету размером 150 мм х 290 мм. Используется для нанесения ЛКМ на водной основе при выполнении общемалярных работ. Универсальные валики с ворсом 12 мм подходят для поверхностей любого типа. Шубки из полиэстера не оставляют ворсинок на окрашиваемой поверхности, хорошо впитывают и отдают лакокрасочные материалы.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
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Малярный набор для работ с водными красками Сибртех 80456 включает в себя 2 сменных мини-валика шириной 110 мм, бюгель и кювету размером 150 мм х 290 мм. Используется для нанесения ЛКМ на водной основе при выполнении общемалярных работ. Универсальные валики с ворсом 12 мм подходят для поверхностей любого типа. Шубки из полиэстера не оставляют ворсинок на окрашиваемой поверхности, хорошо впитывают и отдают лакокрасочные материалы.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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