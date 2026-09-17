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Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм

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Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 1
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 2
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 3
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 4
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 5
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 6
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 7
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 8
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 9
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 10
Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 1
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 2
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 3
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 4
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 5
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 6
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 7
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 8
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 9
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 10
  • Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Тип валика
малярный
Комплектация
Ручка для мини-валиков - 1 штМини-валик сменный - 2 штКювета - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х15х5
Вес, г.
190

Описание товара Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм

Малярный набор для работ с эмалями Сибртех 80453 состоит из двух сменных мини-валиков шириной 110 мм, бюгеля и кюветы размером 150 мм х 290 мм. Валики подходят для нанесения эмалей и других ЛКМ с агрессивными веществами в составе. Шубки из полиамида и полиакрила хорошо удерживают форму, имеют повышенную износостойкость, высокий коэффициент впитываемости и отдачи краски, а их волокна не остаются на поверхности, что гарантирует высокое качество окрашивания.

Преимущества

  • Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
  • Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
  • Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.



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Отзывы о товаре Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Тип валика
малярный
Комплектация
Ручка для мини-валиков - 1 штМини-валик сменный - 2 штКювета - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Малярный набор для работ с эмалями Сибртех 80453 состоит из двух сменных мини-валиков шириной 110 мм, бюгеля и кюветы размером 150 мм х 290 мм. Валики подходят для нанесения эмалей и других ЛКМ с агрессивными веществами в составе. Шубки из полиамида и полиакрила хорошо удерживают форму, имеют повышенную износостойкость, высокий коэффициент впитываемости и отдачи краски, а их волокна не остаются на поверхности, что гарантирует высокое качество окрашивания.

Преимущества

  • Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
  • Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
  • Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Малярный набор для работ с эмалями: кювета СИБРТЕХ 80453, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - этот товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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