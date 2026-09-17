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Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм

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Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для декоративных покрытий
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
37
Диаметр валика, мм
80
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
230
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
  • Валик &quot;СТРУКТУРНЫЙ&quot; поролоновый с ручкой MTX 80222, &quot;горошек&quot;, 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для декоративных покрытий
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
37
Диаметр валика, мм
80
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
230
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х8
Вес, г.
160

Описание товара Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм

Структурный поролоновый валик MTX 80222 «горошек» 230 мм с ручкой диаметром 6 мм, диаметром ролика 80 мм, предназначен для декоративной отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Он подходит для нанесения водно-дисперсионных фактурных красок, декоративной штукатурки, жидких материалов без содержания химических растворителей и щелочи. Небольшие отверстия в поролоновой шубке позволяют создать оригинальный узор на поверхности. Валик прост в применении и не требует владения профессиональными навыками.

Преимущества

  • Цилиндр валика изготовлен из прочного пластика, выдерживает интенсивные нажатия при создании узора.
  • За счет ширины 230 мм валик подходит для обработки больших поверхностей, ускоряет процесс декорирования стен, фасадов и т.д.
  • Ручка валика позволяет присоединить телескопический удлинитель для удобной работы на высоте и в труднодоступных местах.
  • Поролоновая шубка легко поддается очистке от штукатурки и лакокрасочных материалов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для декоративных покрытий
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
37
Диаметр валика, мм
80
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
230
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Китай
Описание

Структурный поролоновый валик MTX 80222 «горошек» 230 мм с ручкой диаметром 6 мм, диаметром ролика 80 мм, предназначен для декоративной отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Он подходит для нанесения водно-дисперсионных фактурных красок, декоративной штукатурки, жидких материалов без содержания химических растворителей и щелочи. Небольшие отверстия в поролоновой шубке позволяют создать оригинальный узор на поверхности. Валик прост в применении и не требует владения профессиональными навыками.

Преимущества

  • Цилиндр валика изготовлен из прочного пластика, выдерживает интенсивные нажатия при создании узора.
  • За счет ширины 230 мм валик подходит для обработки больших поверхностей, ускоряет процесс декорирования стен, фасадов и т.д.
  • Ручка валика позволяет присоединить телескопический удлинитель для удобной работы на высоте и в труднодоступных местах.
  • Поролоновая шубка легко поддается очистке от штукатурки и лакокрасочных материалов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 230 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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