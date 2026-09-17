Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80215, "горошек", 180 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм
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Характеристики
Описание товара Валик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80215, "горошек", 180 мм, D - 80 мм, D ручки - 6 мм
Структурный поролоновый валик MTX 80215 «горошек» 180 мм с ручкой диаметром 6 мм, диаметром ролика 80 мм, предназначен для декоративной отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Он подходит для нанесения водно-дисперсионных фактурных красок, декоративной штукатурки, жидких материалов без содержания химических растворителей и щелочи. Небольшие отверстия в поролоновой шубке позволяют создать оригинальный узор на поверхности. Валик прост в применении и не требует владения профессиональными навыками.
Преимущества
- Цилиндр валика изготовлен из прочного пластика, выдерживает интенсивные нажатия при создании узора.
- За счет ширины 180 мм валик подходит для обработки больших поверхностей, ускоряет процесс декорирования стен, фасадов и т.д.
- Ручка валика позволяет присоединить телескопический удлинитель для удобной работы на высоте и в труднодоступных местах.
- Поролоновая шубка легко поддается очистке от штукатурки и лакокрасочных материалов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Структурный поролоновый валик MTX 80215 «горошек» 180 мм с ручкой диаметром 6 мм, диаметром ролика 80 мм, предназначен для декоративной отделки стен, потолков, фасадов и других поверхностей. Он подходит для нанесения водно-дисперсионных фактурных красок, декоративной штукатурки, жидких материалов без содержания химических растворителей и щелочи. Небольшие отверстия в поролоновой шубке позволяют создать оригинальный узор на поверхности. Валик прост в применении и не требует владения профессиональными навыками.
Преимущества
- Цилиндр валика изготовлен из прочного пластика, выдерживает интенсивные нажатия при создании узора.
- За счет ширины 180 мм валик подходит для обработки больших поверхностей, ускоряет процесс декорирования стен, фасадов и т.д.
- Ручка валика позволяет присоединить телескопический удлинитель для удобной работы на высоте и в труднодоступных местах.
- Поролоновая шубка легко поддается очистке от штукатурки и лакокрасочных материалов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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