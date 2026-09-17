Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80201, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 747142
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х26х6
Вес, г.
210
Описание товара Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80201, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил
Валик Сибртех «Эмали» 80201 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 250 х 36 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
- На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
- Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
- Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
- Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
- Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
- Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
- Ширина 250 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Сибртех «Эмали» 80201 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 250 х 36 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
- На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
- Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
- Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
- Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
- Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
- Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
- Ширина 250 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80201, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80201, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил