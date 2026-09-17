Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80200, 180 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80200, 180 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил
Валик Сибртех «Эмали» 80200 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 180 х 36 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
- На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
- Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
- Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
- Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
- Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
- Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
- Ширина 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
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Валик Сибртех «Эмали» 80200 из полиамида и полиакрила, с ручкой 6 мм, роликом 180 х 36 мм, длиной ворса 12 мм, предназначен для проведения малярных работ. Валик повышенной износостойкости можно использовать для нанесения любых ЛКМ, в том числе содержащих агрессивные вещества, на поверхности с различной фактурой. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Шубка с добавлением полиамидного волокна обладает повышенной износостойкостью, хорошо прокрашивает неровные участки и не ворсит.
- На окрашиваемой поверхности не остается следов за счет бесшовной структуры и обработанных краев валика.
- Свободное вращение ролика обеспечивает высокий коэффициент отдачи краски на поверхность.
- Классическая конструкция валика с внутренней трубкой позволяет легко снимать и надевать его на бюгель для очистки или замены.
- Технология производства Termofusion Coinjection увеличивает рабочий ресурс валика и повышает эффективность окрашивания.
- Шубка надежно зафиксирована на валике термическим способом.
- Оцинкованный бюгель защищен от негативного воздействия окружающей среды и не подвержен образованию коррозии.
- Ширина 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "Эмали" СИБРТЕХ 80200, 180 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиакрил