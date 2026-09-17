Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80193, 250 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 747138
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х27х5
Вес, г.
210
Описание товара Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80193, 250 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер
Валик Сибртех «Водные краски» 80193 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 250 х 36 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.
Преимущества
- Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Сибртех «Водные краски» 80193 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 250 х 36 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.
Преимущества
- Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80193, 250 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80193, 250 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер