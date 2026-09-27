Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80184, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80184, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров
Сменный валик Сибртех «Работы с древесиной» 80184 шириной 180 мм, с ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром 48 мм, подходит под ручку 8 мм. Он равномерно наносит на деревянный поверхности жидкие ЛКМ: антисептики, грунтовки, пропитки, защитные составы, лазурь и другие невязкие материалы. За счет ширины 180 мм валик оптимален для окрашивания больших поверхностей.
Преимущества
- Эффективная работа — шубка из микроволокна отлично впитывает лакокрасочные материалы и позволяет наносить их ровным тонким слоем.
- Быстрая установка — валик имеет классическую конструкцию с внутренней трубкой, поэтому подготовка к работе не займет много времени.
- Равномерное окрашивание — шубка выполнена без швов, а ее края аккуратно острижены, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Высокий ресурс — термически приклеенная шубка не соскальзывает и не отслаивается от ролика, поэтому валик выдерживает многократное использование.
- Высокое качество — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитНабор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм,...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН с двухкомп-ой ручкой MATRIX 80653, 250 мм, ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитВалик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80176, 180мм, ворс 18мм,...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитВалик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитВалик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручк...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитВалик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80139, 250 мм, ворс 12 мм,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80186, 180 мм, ворс 12мм, D - 48 м...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80193, 250 мм, ворс 12мм, D - 36 м...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитВалик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитВалик прижимной резиновый с ручкой MTX 81015, 150 мм, D ручки - ...
-
В наличииЦена 300 руб. 360 руб.75 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 6мм Ma...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80136, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 ...
Сменный валик Сибртех «Работы с древесиной» 80184 шириной 180 мм, с ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром 48 мм, подходит под ручку 8 мм. Он равномерно наносит на деревянный поверхности жидкие ЛКМ: антисептики, грунтовки, пропитки, защитные составы, лазурь и другие невязкие материалы. За счет ширины 180 мм валик оптимален для окрашивания больших поверхностей.
Преимущества
- Эффективная работа — шубка из микроволокна отлично впитывает лакокрасочные материалы и позволяет наносить их ровным тонким слоем.
- Быстрая установка — валик имеет классическую конструкцию с внутренней трубкой, поэтому подготовка к работе не займет много времени.
- Равномерное окрашивание — шубка выполнена без швов, а ее края аккуратно острижены, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Высокий ресурс — термически приклеенная шубка не соскальзывает и не отслаивается от ролика, поэтому валик выдерживает многократное использование.
- Высокое качество — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80184, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров