Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80183, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок
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Характеристики
Описание товара Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80183, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок
Валик Сибртех «Работы с древесиной» 80183 шириной 250 мм, ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром ролика 48 мм и ручкой 8 мм, оптимален для работ с жидкими лакокрасочными материалами: антисептиками, грунтовками, пропитками, защитными составами, лазурью и другими невязкими ЛКМ. Шубка из микроволокна отличается высокой впитывающей способностью и обеспечивает ровное нанесение материалов на древесину любой текстуры.
Преимущества
- Высокая производительность — валик шириной 250 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
- Прочность и долговечность — валик изготовлен по новейшей технологии Termofusion Coinjection и подходит для многократного использования.
- Классическая конструкция — валик с внутренней трубкой надежно закреплен на бюгеле и быстро снимается при необходимости.
- Высокое качество окрашивания — на валике нет шва, а шубка по бокам острижена, поэтому он не оставляет следов на поверхности.
- Защита от разрушения — оцинкованный бюгель отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается и не заедает во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик Сибртех «Работы с древесиной» 80183 шириной 250 мм, ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром ролика 48 мм и ручкой 8 мм, оптимален для работ с жидкими лакокрасочными материалами: антисептиками, грунтовками, пропитками, защитными составами, лазурью и другими невязкими ЛКМ. Шубка из микроволокна отличается высокой впитывающей способностью и обеспечивает ровное нанесение материалов на древесину любой текстуры.
Преимущества
- Высокая производительность — валик шириной 250 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
- Прочность и долговечность — валик изготовлен по новейшей технологии Termofusion Coinjection и подходит для многократного использования.
- Классическая конструкция — валик с внутренней трубкой надежно закреплен на бюгеле и быстро снимается при необходимости.
- Высокое качество окрашивания — на валике нет шва, а шубка по бокам острижена, поэтому он не оставляет следов на поверхности.
- Защита от разрушения — оцинкованный бюгель отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается и не заедает во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80183, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок