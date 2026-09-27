Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80176, 180мм, ворс 18мм, D48мм, D ручки 8мм, полиакрил, поли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 747129
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х7х7
Вес, г.
100
Описание товара Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80176, 180мм, ворс 18мм, D48мм, D ручки 8мм, полиакрил, поли
Сменный валик Сибртех «Фасадные работы» 80176 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 180 х 48 мм, предназначен для установки на ручку диаметром 8 мм. Его используют при проведении фасадных работ для нанесения ЛКМ на грубые участки с неровностями.
Преимущества
- Прочность — сочетание полиакрила и полиэстера обеспечивает повышенную устойчивость валика к износу и разрывным нагрузкам, позволяет работать с любыми типами ЛКМ.
- Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Высокая скорость работы — валик шириной 180 мм оптимален для больших площадей.
- Увеличенный ресурс и улучшенное качество покрытия — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на бюгель благодаря классической конструкции с внутренней трубкой.
- Высокое качество окрашивания — валик не оставляет следов на поверхности, т.к. имеет бесшовную структуру и обработанные края.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
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Страна производитель
Россия
Сменный валик Сибртех «Фасадные работы» 80176 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 180 х 48 мм, предназначен для установки на ручку диаметром 8 мм. Его используют при проведении фасадных работ для нанесения ЛКМ на грубые участки с неровностями.
Преимущества
- Прочность — сочетание полиакрила и полиэстера обеспечивает повышенную устойчивость валика к износу и разрывным нагрузкам, позволяет работать с любыми типами ЛКМ.
- Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Высокая скорость работы — валик шириной 180 мм оптимален для больших площадей.
- Увеличенный ресурс и улучшенное качество покрытия — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на бюгель благодаря классической конструкции с внутренней трубкой.
- Высокое качество окрашивания — валик не оставляет следов на поверхности, т.к. имеет бесшовную структуру и обработанные края.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80176, 180мм, ворс 18мм, D48мм, D ручки 8мм, полиакрил, поли - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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