Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил
Сменный валик Сибртех «Эмали» 80172 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, в том числе содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
- Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
- Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
- Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
- Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный валик Сибртех «Эмали» 80172 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, в том числе содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.
Преимущества
- Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
- Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
- Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
- Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
- Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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