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Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом

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Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 1
Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 2
Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 3
Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 4
Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 5
Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 1
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 2
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 3
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 4
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 5
  • Валик &quot;Поролон&quot; СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х27х6
Вес, г.
210

Описание товара Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом

Валик в сборе Сибртех «Поролон» 80144 с роликом 250 х 48 мм и ручкой диаметром 6 мм, креплением шплинтом, оптимален для обработки поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой. Валик применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, клеевых составов на водной основе и грунтовок во время подготовительных или малярных работ. Шубка из поролона обладает хорошими показателями впитываемости.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — ролик надежно зафиксирован на бюгеле благодаря креплению на шплинте, а шубка не скатывается во время работы.
  • Возможность многократного использования — шубку на ролике можно менять.
  • Равномерное окрашивание — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
  • Ширина 250 мм — валиком удобно окрашивать поверхности большой площади.

Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
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Страна производитель
Россия
Описание

Валик в сборе Сибртех «Поролон» 80144 с роликом 250 х 48 мм и ручкой диаметром 6 мм, креплением шплинтом, оптимален для обработки поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой. Валик применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, клеевых составов на водной основе и грунтовок во время подготовительных или малярных работ. Шубка из поролона обладает хорошими показателями впитываемости.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — ролик надежно зафиксирован на бюгеле благодаря креплению на шплинте, а шубка не скатывается во время работы.
  • Возможность многократного использования — шубку на ролике можно менять.
  • Равномерное окрашивание — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
  • Ширина 250 мм — валиком удобно окрашивать поверхности большой площади.

Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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