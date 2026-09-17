Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80139, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиэсте
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
полиэстер
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 747122
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, г.
120
Описание товара Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80139, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиэсте
Сменный валик Сибртех «Водные краски» 80139 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, устанавливается на ручку диаметром 8 мм. Оптимален для работы с водно-дисперсионными красками. Универсальная длина ворса 12 мм подходит для окрашивания большинства типов поверхностей.
Преимущества
- Новейшая технология производства Termofusion Coinjection — ресурс валика и качество окрашивания увеличены в несколько раз.
- Высокое качество окрашивания — шубка без шва, с обработанными краями, не оставляет следов на поверхности.
- Прочность — термически приклеенная шубка не оторвется от валика даже при интенсивной эксплуатации.
- Свободное вращение — ролик не заедает в процессе работы, обеспечивая наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
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Страна производитель
Россия
Сменный валик Сибртех «Водные краски» 80139 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, устанавливается на ручку диаметром 8 мм. Оптимален для работы с водно-дисперсионными красками. Универсальная длина ворса 12 мм подходит для окрашивания большинства типов поверхностей.
Преимущества
- Новейшая технология производства Termofusion Coinjection — ресурс валика и качество окрашивания увеличены в несколько раз.
- Высокое качество окрашивания — шубка без шва, с обработанными краями, не оставляет следов на поверхности.
- Прочность — термически приклеенная шубка не оторвется от валика даже при интенсивной эксплуатации.
- Свободное вращение — ролик не заедает в процессе работы, обеспечивая наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80139, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, полиэсте – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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