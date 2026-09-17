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Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк

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Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 1
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 2
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 3
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 4
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 5
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 6
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
205
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 1
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 2
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 3
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 4
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 5
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 6
  • Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
205
Комплектация
Нож - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х3
Вес, г.
320

Описание товара Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк

Многоцелевой складной нож Denzel 79207 длиной 205 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на эргономичной рукоятке, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож.

Преимущества

  • Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
  • Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие ножа выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
  • Безопасная эксплуатация — двусторонний упор и эргономичная рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
  • Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.



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Отзывы о товаре Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
205
Комплектация
Нож - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Многоцелевой складной нож Denzel 79207 длиной 205 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на эргономичной рукоятке, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож.

Преимущества

  • Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
  • Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие ножа выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
  • Безопасная эксплуатация — двусторонний упор и эргономичная рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
  • Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож складной DENZEL 79209, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на эргономичной рукоятк - купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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