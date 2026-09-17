Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм
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Характеристики
Описание товара Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм
Насадка на дрель для резки листового металла Сибртех 78301 позволяет разрезать сталь толщиной до 1,8 мм, нержавеющую сталь толщиной до 1,2 мм, медь и алюминий — до 2 мм. Ширина реза составляет 6 мм, он может быть не только прямым, но и фигурным. Приспособление устанавливается на электрические дрели со скоростью вращения 3000 об/мин. Насадка для резки металла будет полезна при проведении кровельных работ, а также пригодится в слесарной мастерской, на даче или в гараже.
Преимущества
- Высокое качество реза — кромки среза получаются ровными, без заусенцев.
- Свободное движение по всей плоскости металла в любом направлении — рабочая часть вращается на 360 градусов.
- Увеличенный срок эксплуатации — насадка оснащена двумя ножами, если один затупится, достаточно переставить на него рукоятку, освободив второй, и продолжить работу.
- Комфорт при использовании — удобная пластиковая рукоятка позволяет без усилий удерживать инструмент.
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Насадка на дрель для резки листового металла Сибртех 78301 позволяет разрезать сталь толщиной до 1,8 мм, нержавеющую сталь толщиной до 1,2 мм, медь и алюминий — до 2 мм. Ширина реза составляет 6 мм, он может быть не только прямым, но и фигурным. Приспособление устанавливается на электрические дрели со скоростью вращения 3000 об/мин. Насадка для резки металла будет полезна при проведении кровельных работ, а также пригодится в слесарной мастерской, на даче или в гараже.
Преимущества
- Высокое качество реза — кромки среза получаются ровными, без заусенцев.
- Свободное движение по всей плоскости металла в любом направлении — рабочая часть вращается на 360 градусов.
- Увеличенный срок эксплуатации — насадка оснащена двумя ножами, если один затупится, достаточно переставить на него рукоятку, освободив второй, и продолжить работу.
- Комфорт при использовании — удобная пластиковая рукоятка позволяет без усилий удерживать инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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