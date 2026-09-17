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Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм

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Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 1
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 2
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 3
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 4
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 5
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 6
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 7
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 8
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 9
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 10
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 11
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 12
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 13
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 14
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Насадка - 1 штКлюч - 1 шт
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 1
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 2
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 3
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 4
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 5
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 6
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 7
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 8
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 9
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 10
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 11
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 12
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 13
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 14
  • Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Насадка - 1 штКлюч - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, г.
590

Описание товара Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм

Насадка на дрель для резки листового металла Сибртех 78301 позволяет разрезать сталь толщиной до 1,8 мм, нержавеющую сталь толщиной до 1,2 мм, медь и алюминий — до 2 мм. Ширина реза составляет 6 мм, он может быть не только прямым, но и фигурным. Приспособление устанавливается на электрические дрели со скоростью вращения 3000 об/мин. Насадка для резки металла будет полезна при проведении кровельных работ, а также пригодится в слесарной мастерской, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Высокое качество реза — кромки среза получаются ровными, без заусенцев.
  • Свободное движение по всей плоскости металла в любом направлении — рабочая часть вращается на 360 градусов.
  • Увеличенный срок эксплуатации — насадка оснащена двумя ножами, если один затупится, достаточно переставить на него рукоятку, освободив второй, и продолжить работу.
  • Комфорт при использовании — удобная пластиковая рукоятка позволяет без усилий удерживать инструмент.



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Отзывы о товаре Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Насадка - 1 штКлюч - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Насадка на дрель для резки листового металла Сибртех 78301 позволяет разрезать сталь толщиной до 1,8 мм, нержавеющую сталь толщиной до 1,2 мм, медь и алюминий — до 2 мм. Ширина реза составляет 6 мм, он может быть не только прямым, но и фигурным. Приспособление устанавливается на электрические дрели со скоростью вращения 3000 об/мин. Насадка для резки металла будет полезна при проведении кровельных работ, а также пригодится в слесарной мастерской, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Высокое качество реза — кромки среза получаются ровными, без заусенцев.
  • Свободное движение по всей плоскости металла в любом направлении — рабочая часть вращается на 360 градусов.
  • Увеличенный срок эксплуатации — насадка оснащена двумя ножами, если один затупится, достаточно переставить на него рукоятку, освободив второй, и продолжить работу.
  • Комфорт при использовании — удобная пластиковая рукоятка позволяет без усилий удерживать инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка на дрель для резки листового металла до СИБРТЕХ 78301, 1,8 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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