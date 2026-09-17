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Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс

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Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 1
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 2
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 3
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 4
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 5
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 6
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 7
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 8
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 9
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 10
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 11
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 12
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 13
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 6 шт Пластиковый кейс - 1 шт
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 8
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 9
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 10
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 11
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 12
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 13
  • Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747045
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Пластик
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Полотно для электролобзика - 6 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
70

Описание товара Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс

Набор полотен для электролобзика Gross DIY 78291, 6 шт., в пластиковом кейсе, — это универсальное решение для работы с деревянными изделиями и заготовками. Позволяет осуществить чистый и быстрый прямолинейный рез. Благодаря высокому качеству полотна выдерживают интенсивные нагрузки и подходят для профессионального применения.

Преимущества

  • Все полотна в наборе выполнены из немецкой хромованадиевой стали, это придает им высокую твердость и износостойкость.
  • Боковая поверхность полотен отшлифована под конус, посредством чего достигается ровная кромка в месте распила.
  • Полотна изготовлены с применением уникальной техники лазерного раскроя, прошли автоматизированную заточку и шлифовку, что гарантирует их высокое качество.
  • Пластиковый кейс позволяет с удобством хранить и транспортировать набор.



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Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Пластик
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Полотно для электролобзика - 6 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Набор полотен для электролобзика Gross DIY 78291, 6 шт., в пластиковом кейсе, — это универсальное решение для работы с деревянными изделиями и заготовками. Позволяет осуществить чистый и быстрый прямолинейный рез. Благодаря высокому качеству полотна выдерживают интенсивные нагрузки и подходят для профессионального применения.

Преимущества

  • Все полотна в наборе выполнены из немецкой хромованадиевой стали, это придает им высокую твердость и износостойкость.
  • Боковая поверхность полотен отшлифована под конус, посредством чего достигается ровная кромка в месте распила.
  • Полотна изготовлены с применением уникальной техники лазерного раскроя, прошли автоматизированную заточку и шлифовку, что гарантирует их высокое качество.
  • Пластиковый кейс позволяет с удобством хранить и транспортировать набор.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс - купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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