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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 )

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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
250
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 )
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
250
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 )

Полотна по дереву Gross 3157 78287, 2 шт. в упаковке, — сменные режущие элементы для электролобзика. Обеспечивают высокую скорость реза мягкой и твердой древесины, а также пластика толщиной 5-200 мм. Полотна пригодятся профессиональным мастерам для выполнения строительных и ремонтных работ, а также работникам коммунальных служб и садоводам для обрезки сучьев деревьев.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из хромованадиевой стали.
  • Высокий ресурс — полотна прошли вакуумную термическую обработку для достижения необходимой твердости.
  • Эффективность — удлиненный профиль и шаг зубьев 4 мм обеспечивают высокую скорость распила и позволяют работать не только с листовыми материалами, но и с заготовками разной формы.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 )




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
250
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна по дереву Gross 3157 78287, 2 шт. в упаковке, — сменные режущие элементы для электролобзика. Обеспечивают высокую скорость реза мягкой и твердой древесины, а также пластика толщиной 5-200 мм. Полотна пригодятся профессиональным мастерам для выполнения строительных и ремонтных работ, а также работникам коммунальных служб и садоводам для обрезки сучьев деревьев.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из хромованадиевой стали.
  • Высокий ресурс — полотна прошли вакуумную термическую обработку для достижения необходимой твердости.
  • Эффективность — удлиненный профиль и шаг зубьев 4 мм обеспечивают высокую скорость распила и позволяют работать не только с листовыми материалами, но и с заготовками разной формы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78287, 2 шт. ( 3157 ) - купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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