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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF )

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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 1
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 2
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 3
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 4
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 5
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
5 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 4
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 5
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747043
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
5 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF )

Полотна для электролобзика Gross Profi 78285, 2 шт. (3156F - T345XF), рассчитаны на пильные работы по металлу и древесине. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 132 мм и толщины 1,27 мм они могут распиливать заготовки толщиной до 95 мм.

Преимущества

  • Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
  • Шаг зубьев 2-4 мм обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
  • Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
  • Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF )




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
5 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна для электролобзика Gross Profi 78285, 2 шт. (3156F - T345XF), рассчитаны на пильные работы по металлу и древесине. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 132 мм и толщины 1,27 мм они могут распиливать заготовки толщиной до 95 мм.

Преимущества

  • Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
  • Шаг зубьев 2-4 мм обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
  • Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
  • Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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