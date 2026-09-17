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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF )

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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 1
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 2
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 3
Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF )
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF )

Полотна для электролобзика Gross Profi 78282, 2 шт. (3101F - T101BF), рассчитаны на пильные работы по дереву, МДФ, ДВП, ДСП. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 75 мм и толщины 1,45 мм они могут распиливать заготовки толщиной 3-30 мм.

Преимущества

  • Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
  • Шаг зубьев 2,5 мм (10 TPI) обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
  • Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
  • Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF )




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна для электролобзика Gross Profi 78282, 2 шт. (3101F - T101BF), рассчитаны на пильные работы по дереву, МДФ, ДВП, ДСП. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 75 мм и толщины 1,45 мм они могут распиливать заготовки толщиной 3-30 мм.

Преимущества

  • Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
  • Шаг зубьев 2,5 мм (10 TPI) обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
  • Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
  • Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78282, 2 шт.( 3101F - T101BF ) - стоимость товара 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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