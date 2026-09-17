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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 )

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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
115
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 )
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
115
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 )

Полотна по дереву Gross 78281, 2 шт. (3180), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез заготовок из древесины и изделий толщиной 1-80 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
  • Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с прогрессивным шагом.
  • Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
  • Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 )




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
115
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна по дереву Gross 78281, 2 шт. (3180), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез заготовок из древесины и изделий толщиной 1-80 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
  • Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с прогрессивным шагом.
  • Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
  • Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78281, 2 шт. ( 3180 ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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