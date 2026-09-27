Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 )
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 )
Полотна по дереву Gross 78276, 2 шт. (3141), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез деревянных заготовок и изделий толщиной 2-20 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
- Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с шагом 1,9 мм.
- Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
- Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна по дереву Gross 78276, 2 шт. (3141), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез деревянных заготовок и изделий толщиной 2-20 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
- Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с шагом 1,9 мм.
- Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
- Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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