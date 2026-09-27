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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B )

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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747038
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B )

Полотна для электролобзика по дереву Gross 78275, 2 шт. (3108 - T119B), используются для работы с древесиной ДСП, ДВП, МДФ, композитных материалов на основе древесины и т.д. Они рассчитаны на профессиональное применение и пригодятся при проведении строительных и ремонтных работ. За счет длины 75 мм и толщины 1 мм полотна способны распилить заготовки толщиной 4-30 мм.

Преимущества

  • Полотна из хромованадиевой стали отличаются высокой твердостью и износостойкостью, поэтому прослужат долго.
  • Отшлифованные под конус боковые поверхности полотен и зубья с шагом 2 мм повышают точность реза, оставляя на месте распила ровную кромку.
  • Жесткий блистер, в который упакованы полотна, обеспечивает их безопасную и удобную транспортировку.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B )




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна для электролобзика по дереву Gross 78275, 2 шт. (3108 - T119B), используются для работы с древесиной ДСП, ДВП, МДФ, композитных материалов на основе древесины и т.д. Они рассчитаны на профессиональное применение и пригодятся при проведении строительных и ремонтных работ. За счет длины 75 мм и толщины 1 мм полотна способны распилить заготовки толщиной 4-30 мм.

Преимущества

  • Полотна из хромованадиевой стали отличаются высокой твердостью и износостойкостью, поэтому прослужат долго.
  • Отшлифованные под конус боковые поверхности полотен и зубья с шагом 2 мм повышают точность реза, оставляя на месте распила ровную кромку.
  • Жесткий блистер, в который упакованы полотна, обеспечивает их безопасную и удобную транспортировку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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