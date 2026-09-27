Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B )
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78275, 2 шт.( 3108 - T119B )
Полотна для электролобзика по дереву Gross 78275, 2 шт. (3108 - T119B), используются для работы с древесиной ДСП, ДВП, МДФ, композитных материалов на основе древесины и т.д. Они рассчитаны на профессиональное применение и пригодятся при проведении строительных и ремонтных работ. За счет длины 75 мм и толщины 1 мм полотна способны распилить заготовки толщиной 4-30 мм.
Преимущества
- Полотна из хромованадиевой стали отличаются высокой твердостью и износостойкостью, поэтому прослужат долго.
- Отшлифованные под конус боковые поверхности полотен и зубья с шагом 2 мм повышают точность реза, оставляя на месте распила ровную кромку.
- Жесткий блистер, в который упакованы полотна, обеспечивает их безопасную и удобную транспортировку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика по дереву Gross 78275, 2 шт. (3108 - T119B), используются для работы с древесиной ДСП, ДВП, МДФ, композитных материалов на основе древесины и т.д. Они рассчитаны на профессиональное применение и пригодятся при проведении строительных и ремонтных работ. За счет длины 75 мм и толщины 1 мм полотна способны распилить заготовки толщиной 4-30 мм.
Преимущества
- Полотна из хромованадиевой стали отличаются высокой твердостью и износостойкостью, поэтому прослужат долго.
- Отшлифованные под конус боковые поверхности полотен и зубья с шагом 2 мм повышают точность реза, оставляя на месте распила ровную кромку.
- Жесткий блистер, в который упакованы полотна, обеспечивает их безопасную и удобную транспортировку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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