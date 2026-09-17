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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт.

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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 1
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 2
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 3
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 4
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 5
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 6
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт.
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х1
Вес, г.
40

Описание товара Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт.

Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250 из 5 шт. предназначен для распиливания древесины, фанеры, ДСП, ламината и пластика различной толщины. Подходит как для грубого, так и точного чистого распила. Пилки устанавливают на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Набор пригодится для выполнения столярных работ, будет полезен во время занятий творчеством.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также узкое полотно для фигурного реза, выполняющее точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированная надежность — все элементы набора изготовлены с применением современных технологий и прошли строгий контроль качества.



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Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250 из 5 шт. предназначен для распиливания древесины, фанеры, ДСП, ламината и пластика различной толщины. Подходит как для грубого, так и точного чистого распила. Пилки устанавливают на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Набор пригодится для выполнения столярных работ, будет полезен во время занятий творчеством.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также узкое полотно для фигурного реза, выполняющее точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированная надежность — все элементы набора изготовлены с применением современных технологий и прошли строгий контроль качества.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78250, 5шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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