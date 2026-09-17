Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782403, 3 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
древесина, металл, пластик, гипсокартон
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 747029
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Характеристики
Бренд
Назначение
для реноваторов
Материал
металл, сталь биметаллическая, сталь инструментальная
Материал назначения
древесина, металл, пластик, гипсокартон
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х2
Вес, г.
120
Описание товара Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782403, 3 шт.
Набор Denzel 782403 состоит из 3 насадок по дереву, металлу и пластику, которые устанавливаются на МФИ. Благодаря ему можно осуществить широкий спектр работ: разрезать трубы, профильные листы, выполнить рез материалов, осуществить выборку пазов и др.
Преимущества
- Повышенный ресурс насадок обеспечивает за счет качественных материалов изготовления — высокоуглеродистой инструментальной стали и биметалл.
- На насадки нанесена миллиметровая рабочая шкала для контроля глубины реза и точной работы.
- Универсальная посадка позволяет устанавливать каждую из оснасток на большинство МФИ.
- Насадки легко отличить друг от друга, т.к. имеется четкая маркировка с указанием характеристик.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для реноваторов
Материал
металл, сталь биметаллическая, сталь инструментальная
Материал назначения
древесина, металл, пластик, гипсокартон
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 3 шт
Страна производитель
Китай
Набор Denzel 782403 состоит из 3 насадок по дереву, металлу и пластику, которые устанавливаются на МФИ. Благодаря ему можно осуществить широкий спектр работ: разрезать трубы, профильные листы, выполнить рез материалов, осуществить выборку пазов и др.
Преимущества
- Повышенный ресурс насадок обеспечивает за счет качественных материалов изготовления — высокоуглеродистой инструментальной стали и биметалл.
- На насадки нанесена миллиметровая рабочая шкала для контроля глубины реза и точной работы.
- Универсальная посадка позволяет устанавливать каждую из оснасток на большинство МФИ.
- Насадки легко отличить друг от друга, т.к. имеется четкая маркировка с указанием характеристик.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782403, 3 шт. - по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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