Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм
Полотна по металлу Сибртех 78237, 5 шт., T118A, 50 х 1,2мм, используются в качестве режущего элемента на электролобзиках с Т-образным креплением хвостовика. Они позволяют осуществлять прямой чистый рез металлических профилей толщиной до 3 мм. Полотна будут полезны мастерам при проведении бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотна изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 60-64 HRC.
- Шаг зубьев 1,2 мм — оснастка подходит для сверхтонкого реза без сколов.
- Надежная упаковка — изделия поставляются в индивидуальных «кармашках», препятствующих попаданию влаги и образованию коррозии.
- 5 полотен в комплекте — их хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-20
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T118A, EU-хвост., по металлу HSS, ш...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704028, 28 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70433, 45 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704830, 30 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70171, 10 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704832, 32 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70568, 16 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706010, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
Полотна по металлу Сибртех 78237, 5 шт., T118A, 50 х 1,2мм, используются в качестве режущего элемента на электролобзиках с Т-образным креплением хвостовика. Они позволяют осуществлять прямой чистый рез металлических профилей толщиной до 3 мм. Полотна будут полезны мастерам при проведении бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотна изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 60-64 HRC.
- Шаг зубьев 1,2 мм — оснастка подходит для сверхтонкого реза без сколов.
- Надежная упаковка — изделия поставляются в индивидуальных «кармашках», препятствующих попаданию влаги и образованию коррозии.
- 5 полотен в комплекте — их хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм