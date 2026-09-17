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Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм

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Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 5
Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл
Длина, мм
76
Ширина, мм
7.8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 5
  • Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747026
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для электролобзика
Материал
сталь
Материал назначения
Металл
Длина, мм
76
Ширина, мм
7.8
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм

Полотна по металлу Сибртех 78237, 5 шт., T118A, 50 х 1,2мм, используются в качестве режущего элемента на электролобзиках с Т-образным креплением хвостовика. Они позволяют осуществлять прямой чистый рез металлических профилей толщиной до 3 мм. Полотна будут полезны мастерам при проведении бытовых ремонтных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 60-64 HRC.
  • Шаг зубьев 1,2 мм — оснастка подходит для сверхтонкого реза без сколов.
  • Надежная упаковка — изделия поставляются в индивидуальных «кармашках», препятствующих попаданию влаги и образованию коррозии.
  • 5 полотен в комплекте — их хватит на большой объем работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для электролобзика
Материал
сталь
Материал назначения
Металл
Длина, мм
76
Ширина, мм
7.8
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по металлу Сибртех 78237, 5 шт., T118A, 50 х 1,2мм, используются в качестве режущего элемента на электролобзиках с Т-образным креплением хвостовика. Они позволяют осуществлять прямой чистый рез металлических профилей толщиной до 3 мм. Полотна будут полезны мастерам при проведении бытовых ремонтных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из инструментальной стали и закалены до твердости 60-64 HRC.
  • Шаг зубьев 1,2 мм — оснастка подходит для сверхтонкого реза без сколов.
  • Надежная упаковка — изделия поставляются в индивидуальных «кармашках», препятствующих попаданию влаги и образованию коррозии.
  • 5 полотен в комплекте — их хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу СИБРТЕХ 78237, 5 шт. T118A, 50 х 1,2мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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