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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS

Полотна для электролобзика Matrix 78216, T301CD с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 3 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работ по фанере, дереву, ДСП, ДВП и пластику. Распиливают заготовки толщиной 5-90 мм. Стандартный Т-образный хвостовик совместим с зажимами большинства современных лобзиков. Полотна подходят для профессионального и бытового использования.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Тонкий и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 3 мм.
  • Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
116
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика Matrix 78216, T301CD с рабочей длиной 90 мм и шагом зубьев 3 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работ по фанере, дереву, ДСП, ДВП и пластику. Распиливают заготовки толщиной 5-90 мм. Стандартный Т-образный хвостовик совместим с зажимами большинства современных лобзиков. Полотна подходят для профессионального и бытового использования.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Тонкий и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 3 мм.
  • Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
  • Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78216, 3 шт. T301CD, 90 x 3мм, HCS - стоимость товара 300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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