Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78215, 3 шт. T244D, 75 x 4мм, HCS
Полотна для электролобзика Matrix 78215, T244D, 75 х 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, — набор оснасток для работ по дереву толщиной 5-60 мм. Также эффективны при распиловке фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Позволяют выполнять криволинейные пропилы и подходят для всех электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны во время ремонта, при производстве и сборке мебели, а также в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, характеризующейся устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
- Хорошая производительность — остро заточенные зубья с шагом 4 мм широко разведены, что обеспечивает высокую скорость распиловки.
- Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
- Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика Matrix 78215, T244D, 75 х 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, — набор оснасток для работ по дереву толщиной 5-60 мм. Также эффективны при распиловке фанеры, ДСП, ДВП и пластика. Позволяют выполнять криволинейные пропилы и подходят для всех электролобзиков с зажимами под Т-образный хвостовик. Будут полезны во время ремонта, при производстве и сборке мебели, а также в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, характеризующейся устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — твердость режущей кромки составляет 48-52 HRC, поэтому полотна сохраняют рабочие качества при интенсивном использовании.
- Хорошая производительность — остро заточенные зубья с шагом 4 мм широко разведены, что обеспечивает высокую скорость распиловки.
- Гарантированно высокое качество — пилки произведены на узкоспециализированном оборудовании с использованием передовых технологий.
- Удобная комплектация — в упаковке 3 полотна, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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