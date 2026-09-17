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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim

Полотна для электролобзика T101BRF Matrix 78213 с шагом зубьев 2,5 мм, с обратным зубом, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и используются для работ по дереву. Позволяют распилить фанеру, древесину, ДСП толщиной до 30 мм, эффективны для работы с клееными и ламинированными материалами. Шлифованные зубья позволяют получить тонкий и чистый распил. Полотна можно устанавливать на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность — основа из пружинной стали устойчива к нагрузкам.
  • Стабильно высокое качество распиловки — рабочая часть выполнена из быстрорежущей стали.
  • Распиловка заготовок с лицевой стороны — полотна с обратным направлением зубьев не оставляют сколов и зазубрин.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T101BRF Matrix 78213 с шагом зубьев 2,5 мм, с обратным зубом, биметаллические (Bimetal), 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и используются для работ по дереву. Позволяют распилить фанеру, древесину, ДСП толщиной до 30 мм, эффективны для работы с клееными и ламинированными материалами. Шлифованные зубья позволяют получить тонкий и чистый распил. Полотна можно устанавливать на электролобзики с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность — основа из пружинной стали устойчива к нагрузкам.
  • Стабильно высокое качество распиловки — рабочая часть выполнена из быстрорежущей стали.
  • Распиловка заготовок с лицевой стороны — полотна с обратным направлением зубьев не оставляют сколов и зазубрин.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78213, 3 шт. T101BRF, 75 x 2,5мм, обр. зуб, Bim - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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