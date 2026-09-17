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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
4
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
4
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез

Полотна для электролобзика T101AO Matrix 78210 с шагом зубьев 1,4 мм, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для фигурного реза по дереву. Выполняют тонкий криволинейный распил фанеры, древесины, ДСП, ДВП толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный хвостовик и подходят для большинства современных электролобзиков. Пилки предназначены для выполнения столярных работ.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Износостойкость — зубья твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущие свойства.
  • Тонкий и ровный рез — зубья отшлифованы, их шаг составляет 1,4 мм.
  • Гарантированная надежность — полотна произведены на современном оборудовании с применением новейших технологий.
  • 3 пилки в комплекте поставки — одной упаковки хватит надолго.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
4
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T101AO Matrix 78210 с шагом зубьев 1,4 мм, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для фигурного реза по дереву. Выполняют тонкий криволинейный распил фанеры, древесины, ДСП, ДВП толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный хвостовик и подходят для большинства современных электролобзиков. Пилки предназначены для выполнения столярных работ.

Преимущества

  • Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Износостойкость — зубья твердостью 48-52 HRC долго сохраняют режущие свойства.
  • Тонкий и ровный рез — зубья отшлифованы, их шаг составляет 1,4 мм.
  • Гарантированная надежность — полотна произведены на современном оборудовании с применением новейших технологий.
  • 3 пилки в комплекте поставки — одной упаковки хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78210, 3 шт. T101AO, 50 x 1,4мм, фигурн. рез - по цене 280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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