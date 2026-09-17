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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS

Полотна по металлу T127D Matrix 78208 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 3 мм, из стали HSS, — комплект из 3 шт. для установки на электролобзик. Успешно справляются с распиливанием алюминиевых профилей и металлических заготовок толщиной 3-15 мм. Имеют Т-образный хвостовик, а значит, подходят для большинства моделей электролобзиков. Пилки могут использоваться в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, твердость режущих кромок составляет 60-64 HRC.
  • Быстрая и эффективная работа — зубья с шагом 3 мм производят чистый и ровный рез, волнообразная разводка облегчает распиловку.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Продуманная комплектация — упаковки из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
8 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по металлу T127D Matrix 78208 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 3 мм, из стали HSS, — комплект из 3 шт. для установки на электролобзик. Успешно справляются с распиливанием алюминиевых профилей и металлических заготовок толщиной 3-15 мм. Имеют Т-образный хвостовик, а значит, подходят для большинства моделей электролобзиков. Пилки могут использоваться в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, твердость режущих кромок составляет 60-64 HRC.
  • Быстрая и эффективная работа — зубья с шагом 3 мм производят чистый и ровный рез, волнообразная разводка облегчает распиловку.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Продуманная комплектация — упаковки из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78208, 3 шт. T127D, 75 х 3мм, HSS - купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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