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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS

Полотна по металлу T118G Matrix 78206 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, — комплект из 3 шт. для установки на электролобзик. Успешно справляются с распиливанием алюминиевых профилей и металлических заготовок толщиной 0,5-1,5 мм. Имеют Т-образный хвостовик, а значит, подходят для большинства моделей электролобзиков. Пилки могут использоваться в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, твердость режущих кромок составляет 60-64 HRC.
  • Быстрая и эффективная работа — зубья с шагом 0,8 мм производят чистый и ровный рез, волнообразная разводка облегчает распиловку.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Продуманная комплектация — упаковки из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Длина, мм
76
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по металлу T118G Matrix 78206 с рабочей длиной 50 мм и шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, — комплект из 3 шт. для установки на электролобзик. Успешно справляются с распиливанием алюминиевых профилей и металлических заготовок толщиной 0,5-1,5 мм. Имеют Т-образный хвостовик, а значит, подходят для большинства моделей электролобзиков. Пилки могут использоваться в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна изготовлены из быстрорежущей стали P6M5, твердость режущих кромок составляет 60-64 HRC.
  • Быстрая и эффективная работа — зубья с шагом 0,8 мм производят чистый и ровный рез, волнообразная разводка облегчает распиловку.
  • Надежность — пилки произведены под строгим технологическим контролем.
  • Продуманная комплектация — упаковки из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78206, 3 шт. T118G, 50 х 0,8мм, HSS – стоимость товара 320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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