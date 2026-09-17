Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78203, 3 шт. T101BR, 75 х 2,5мм, обр. зуб, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78203, 3 шт. T101BR, 75 х 2,5мм, обр. зуб, HCS
Полотна по дереву T101BR Matrix 78203 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 2,5 мм, с обратным зубом, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Обратное направление зубьев позволяет чисто распиливать заготовки с лицевой стороны. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
- Аккуратная работа — зубья с шагом 2,5 мм обеспечивают тонкий и чистый распил.
- Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна по дереву T101BR Matrix 78203 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 2,5 мм, с обратным зубом, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 3 до 30 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Обратное направление зубьев позволяет чисто распиливать заготовки с лицевой стороны. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
- Аккуратная работа — зубья с шагом 2,5 мм обеспечивают тонкий и чистый распил.
- Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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