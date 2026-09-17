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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO

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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
18
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х1
Вес, г.
90

Описание товара Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO

Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO



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Отзывы о товаре Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
3 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 / 8,5 мм, HCS, 2 шт., PRO - стоимость товара 420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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