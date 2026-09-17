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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO

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Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 1
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 2
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 3
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 4
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 5
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 6
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 7
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 8
  • Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х7х1
Вес, г.
110

Описание товара Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO

Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO



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Отзывы о товаре Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
300
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 / 4,3 мм, HCS, 2 шт., PRO - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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