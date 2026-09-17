Top.Mail.Ru
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 6
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 7
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 8
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 9
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 6
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 7
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 8
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 9
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS

Полотна для электролобзика по дереву T101B Matrix 78201 с шагом зубьев 2,5 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и входят в набор съемных элементов оснастки для пильного электроинструмента. Предназначены для прямого распила древесины, фанеры, ДСП, ДВП, пластика и эпоксидов. Толщина пропила составляет от 3 до 30 мм. Универсальный Т-образный хвостовик позволяет устанавливать полотна на большинство моделей электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются для проведения столярных работ.

Преимущества

  • Повышенная прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 48-52 HRC сохраняет рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Быстрый и чистый рез — зубья имеют шаг 2,5 мм, корпус отшлифован.
  • Гарантированно высокое качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с использованием новейших технологий.
  • Удобная комплектация — комплекта из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по дереву T101B Matrix 78201 с шагом зубьев 2,5 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и входят в набор съемных элементов оснастки для пильного электроинструмента. Предназначены для прямого распила древесины, фанеры, ДСП, ДВП, пластика и эпоксидов. Толщина пропила составляет от 3 до 30 мм. Универсальный Т-образный хвостовик позволяет устанавливать полотна на большинство моделей электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются для проведения столярных работ.

Преимущества

  • Повышенная прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 48-52 HRC сохраняет рабочие качества при интенсивном использовании.
  • Быстрый и чистый рез — зубья имеют шаг 2,5 мм, корпус отшлифован.
  • Гарантированно высокое качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с использованием новейших технологий.
  • Удобная комплектация — комплекта из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...