Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78201, 3 шт. T101B, 75 х 2,5мм, HCS
Полотна для электролобзика по дереву T101B Matrix 78201 с шагом зубьев 2,5 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и входят в набор съемных элементов оснастки для пильного электроинструмента. Предназначены для прямого распила древесины, фанеры, ДСП, ДВП, пластика и эпоксидов. Толщина пропила составляет от 3 до 30 мм. Универсальный Т-образный хвостовик позволяет устанавливать полотна на большинство моделей электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются для проведения столярных работ.
Преимущества
- Повышенная прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 48-52 HRC сохраняет рабочие качества при интенсивном использовании.
- Быстрый и чистый рез — зубья имеют шаг 2,5 мм, корпус отшлифован.
- Гарантированно высокое качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с использованием новейших технологий.
- Удобная комплектация — комплекта из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.
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Полотна для электролобзика по дереву T101B Matrix 78201 с шагом зубьев 2,5 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 75 мм и входят в набор съемных элементов оснастки для пильного электроинструмента. Предназначены для прямого распила древесины, фанеры, ДСП, ДВП, пластика и эпоксидов. Толщина пропила составляет от 3 до 30 мм. Универсальный Т-образный хвостовик позволяет устанавливать полотна на большинство моделей электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются для проведения столярных работ.
Преимущества
- Повышенная прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 48-52 HRC сохраняет рабочие качества при интенсивном использовании.
- Быстрый и чистый рез — зубья имеют шаг 2,5 мм, корпус отшлифован.
- Гарантированно высокое качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с использованием новейших технологий.
- Удобная комплектация — комплекта из 3 пилок хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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