Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO
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Характеристики
Описание товара Полотна по металлу для сабельной пилы Matrix 782008, S522EF 75 / 1,4 мм, Bimetal, 2 шт., PRO
Полотна по металлу для сабельной пилы S522EF Matrix PRO 782008 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 1,4 мм, биметаллические (Bimetal), — комплект из 2 шт., предназначенных для распила профилированного алюминия и листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм. Полотна имеют универсальные хвостовики и совместимы с большинством моделей сабельных пил. Обеспечивают гладкий и точный рез. Будут полезны на строительной площадке, в слесарной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность в сочетании с высокими режущими свойствами — полотна имеют основу из пружинной стали 65Г и рабочую кромку из быстрорежущей стали М42.
- Повышенная устойчивость к истиранию — зубья закалены до твердости 60-64 HRC.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 пилки, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна по металлу для сабельной пилы S522EF Matrix PRO 782008 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 1,4 мм, биметаллические (Bimetal), — комплект из 2 шт., предназначенных для распила профилированного алюминия и листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм. Полотна имеют универсальные хвостовики и совместимы с большинством моделей сабельных пил. Обеспечивают гладкий и точный рез. Будут полезны на строительной площадке, в слесарной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность в сочетании с высокими режущими свойствами — полотна имеют основу из пружинной стали 65Г и рабочую кромку из быстрорежущей стали М42.
- Повышенная устойчивость к истиранию — зубья закалены до твердости 60-64 HRC.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 пилки, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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